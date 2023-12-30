Луна и планеты в ночь с 29 на 30 декабря 2023 года

﻿﻿Луна в созвездии Рака, восходящие созвездия Льва и Гидры Сегодня ночью - 29 декабря 2023 года - Луна (после полнолуния, и уже убывающая) взойдет в созвездии Рака - возле рассеянного звездного скопления "Детская" (любители астрономии знают это скопление под обозначением М44, но оно также иногда бывает , но гораздо реже, называемый «Улей").