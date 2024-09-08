Правительство рассмотрит поправки о тонировке 2024

Правительство рассмотрит возможность внесения изменений в окраску в 2024 году. Напомним, весной этого года депутат от СвДП Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, предлагающий смягчить требования к окраске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии