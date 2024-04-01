Фанаты «Сити» против повышения цен на абонементы: «Хватит наживаться на нашей преданности!» Стюарды убрали баннер с «Этихада»

Абонементы в среднем подорожают на 5%. Накануне перед домашним матчем АПЛ с «Арсеналом» (0:0) одна из группировок болельщиков «горожан» выступила с акцией протеста против повышения цен, развернув на трибуне баннер «Рекордные цены при рекордных прибылях.