«Результаты говорят сами за себя». Жан Тодт сравнил Переса и Баррикелло

«Результаты говорят сами за себя». Жан Тодт сравнил Переса и БаррикеллоGetty Images / Red Bull Content PoolБывший спортивный директор Ferrari Жан Тодт ответил на вопрос, можно ли сравнить Серхио Переса с Рубенсом Баррикелло, который в первой половине 2000-х был напарником Михаэля Шумахера.