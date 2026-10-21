ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Верховный суд Удмуртии ужесточил наказание 33-летнему жителю села Селты за систематическое избиение двоих несовершеннолетних сыновей и угрозы убийством бывшей супруге.
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