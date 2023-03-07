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Канада выделит $2,2 млн на разминирование территории Украины

Канада выделит $2,2 млн на разминирование территории Украины

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Кингстоне, что страна выделит 3 млн канадских долларов ($2,2 млн) на программы по разминированию территории Украины.

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