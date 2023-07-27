☭КОМПАС

51 479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Кресов
    если правда,то очень гут.Генпрокуратура на...
  • Сергей Лепехов
    "Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы..." - так что не над...Настоящие потери ...
  • Владимир Негода
    у нас уже давно премьеров из Русских и нет ..... Киндерсюрприз , Мендель ,  Примаков.....Чубайс , Гайдар .....это о ч...Еврей, русский ил...

Агломерации - разорение для России. Мишустин поручил развивать малые города

Агломерации - разорение для России. Мишустин поручил развивать малые города

На днях премьер-министр России Михаил Мишустин во Владивостоке выступил на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений МакЛауд
Не получилось у недимона всё население России собрать в 12 городов, видимо столько у пендосов рабочих ядерных зарядов оставалось, для полного уничтожения населения.  То, что ясно и понятно всему населению, о необходимости расселения по территории в малые поселения, для мозгов властей не доходит. Другая планета, то, сё, почта не работает.
Ответить
10 час.
Эдуард Николаев
так так , а до этого глазки где были, а вот когда встал вопрос быть или не быть , жить захотелось все так же хорошо, а вот поступать так не хорошо
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх