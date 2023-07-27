Агломерации - разорение для России. Мишустин поручил развивать малые города

Не получилось у недимона всё население России собрать в 12 городов, видимо столько у пендосов рабочих ядерных зарядов оставалось, для полного уничтожения населения. То, что ясно и понятно всему населению, о необходимости расселения по территории в малые поселения, для мозгов властей не доходит. Другая планета, то, сё, почта не работает.

Эдуард Николаев

так так , а до этого глазки где были, а вот когда встал вопрос быть или не быть , жить захотелось все так же хорошо, а вот поступать так не хорошо