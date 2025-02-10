В Ленобласти в садоводствах горят дома. Полиция под Ломоносовом ищет поджигателей домов за 9,4 млн и 15 млн рублей.
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В Ленобласти в садоводствах горят дома. Полиция под Ломоносовом ищет поджигателей домов за 9,4 млн и 15 млн рублей.