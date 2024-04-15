Стала известна дата Тотального диктанта в 2024 году Елена ГалицкаяРусский язык, пронизанный красотой классической литературы и множеством говорящих им людей, отмечает важное событие — двадцатилетие ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант».
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