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Стала известна дата Тотального диктанта в 2024 году

Стала известна дата Тотального диктанта в 2024 году

Стала известна дата Тотального диктанта в 2024 году Елена ГалицкаяРусский язык, пронизанный красотой классической литературы и множеством говорящих им людей, отмечает важное событие — двадцатилетие ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант».

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