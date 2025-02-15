Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Андрей
    мигранты своей шаурмой тысячи людей потравили и  никто ничего.Примчались десятк...
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Выступление для оленей

Выступление для оленей

Речь вице-президента США Вэнса на Мюнхенской конференции.По ее итогам в Евросоюза разразилась истерика, а Штайнмайер призвал "коллег" не быть "оленями при свете фар", намекая на прострацию, в которую впал европейский истеблишмент после откровений Вэнса.

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