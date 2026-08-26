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Ростех

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Ростех и партнеры наметили главные приоритеты развития морской робототехники

Ростех и партнеры наметили главные приоритеты развития морской робототехники

Фото: пресс-служба правительства Мурманской области Гражданский сектор становится главным полигоном для морской робототехники: на стратегической сессии Госкорпорации Ростех в Мурманске участники обозначили новые векторы развития отрасли.

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