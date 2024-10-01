Хуситы атаковали два судна у берегов Йемена

У берегов Йемена были атакованы и получили повреждения следовавший под панамским флагом танкер M/T Cordelia Moon и балкер под флагом Либерии, сообщили Центр координации морских торговых перевозок при британских ВМС (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) и базирующаяся в Великобритании компания Ambrey, которая специализируется на морской безопасности.