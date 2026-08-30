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Чемпион воспользуется проблемами Эмери и спокойно заберет победу в Бирмингеме. Прогноз на «Астон Вилла» — «Арсенал»

Чемпион воспользуется проблемами Эмери и спокойно заберет победу в Бирмингеме. Прогноз на «Астон Вилла» — «Арсенал»

У «виллианов» перестройка.Главный матч второго тура АПЛ отправит нас в Бирмингем: там действующий чемпион «Арсенал» проэкзаменует «Астон Виллу» Уная Эмери.

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