Ученые зафиксировали высокую смертность моржей из США на Чукотке

Высокую смертность моржей американской группировки, вызванную, вероятно, долгим переходом этих животных по открытой воде, зафиксировали ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в ходе исследований на мысе Сердце-Камень на побережье Чукотского моря на Чукотке, 12 декабря сообщил Тихоокеанский филиал ВНИРО.