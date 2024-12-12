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Ученые зафиксировали высокую смертность моржей из США на Чукотке

Ученые зафиксировали высокую смертность моржей из США на Чукотке

Высокую смертность моржей американской группировки, вызванную, вероятно, долгим переходом этих животных по открытой воде, зафиксировали ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в ходе исследований на мысе Сердце-Камень на побережье Чукотского моря на Чукотке, 12 декабря сообщил Тихоокеанский филиал ВНИРО.

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