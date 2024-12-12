Ученые зафиксировали высокую смертность моржей из США на Чукотке

Высокую смертность моржей американской группировки, вызванную, вероятно, долгим переходом этих животных по открытой воде, зафиксировали ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в ходе исследований на мысе Сердце-Камень на побережье Чукотского моря на Чукотке, 12 декабря сообщил Тихоокеанский филиал ВНИРО.
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