Лондон назначил Астану любимой женой

Кэмерон затевает новую «Большую игру» в Средней Азии Станислав Тарасов На фото: Визит министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Астану (Фото: AP/TASS) Казахстан вдруг стал более решительно определять свою геополитическую субъектность, хотя всегда реализовывал во внешней политике так называемый многовекторный сценарий.