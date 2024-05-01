Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Дмитрий Гурин
    Людмила, зайдите на сайт госуслуг и посчитайте свою пенсию на данный момент. Я не увидел ничего в статье об увеличени...Взяли планку: МРО...
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Лондон назначил Астану любимой женой

Лондон назначил Астану любимой женой

Кэмерон затевает новую «Большую игру» в Средней Азии Станислав Тарасов На фото: Визит министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Астану (Фото: AP/TASS) Казахстан вдруг стал более решительно определять свою геополитическую субъектность, хотя всегда реализовывал во внешней политике так называемый многовекторный сценарий.

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