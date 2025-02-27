Цыган, грозивший укоротить язык учительнице, поплатился автомобилем

Надеюсь Челябинские власти возьмут этого наркоторговца в оборот, а если нет то нужна комиссия из главка по поводу коррупционной составляющей.

а ссуки из росс гвардии что на содержании у цыган?,а вот как их коснется и понеслось бы,типа"дело чести" а тут фи,училка!сволочи!

СП

Светлана Позднякова

Боже мой!!Какой кошмар!И почему им всем все сходит с рук?Никто нигде не работает!И где же они берут деньги на такую шикарную жизнь???И только опять мы Русские во всем виноваты,и остаёмся в дураках!За нас заступиться некому,потому что у нас нет таких денег