Русский компас Фото: «Подслушано ЧМЗ (Official)»/ВКонтакте; ГУФССП России по Челябинской области.
Цыган, грозивший укоротить язык учительнице, поплатился автомобилем
Комментарии
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Алекс Сэм
Надеюсь Челябинские власти возьмут этого наркоторговца в оборот, а если нет то нужна комиссия из главка по поводу коррупционной составляющей.
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7 час.
св
спивак виктор
а ссуки из росс гвардии что на содержании у цыган?,а вот как их коснется и понеслось бы,типа"дело чести" а тут фи,училка!сволочи!
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5 час.
СП
Светлана Позднякова
Боже мой!!Какой кошмар!И почему им всем все сходит с рук?Никто нигде не работает!И где же они берут деньги на такую шикарную жизнь???И только опять мы Русские во всем виноваты,и остаёмся в дураках!За нас заступиться некому,потому что у нас нет таких денег
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3 час.
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