Зачем Путину интервью с Такером Карлсоном

Верно подмечено про Карлсона, что его деятельность является не признаком свободы в США, а признаком глубокого раскола США на две разные страны: "Действительно, у нас нет очень популярного политического телеведущего, резко критикующего Путина, но главная причина этого в том, что у нас отсутствует такой раскол общества, как в США.