Верно подмечено про Карлсона, что его деятельность является не признаком свободы в США, а признаком глубокого раскола США на две разные страны: "Действительно, у нас нет очень популярного политического телеведущего, резко критикующего Путина, но главная причина этого в том, что у нас отсутствует такой раскол общества, как в США.
Зачем Путину интервью с Такером Карлсоном
Комментарии
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Людмила Абрамова
К сожалению, по-прежнему слишком многие даже в гос.СМИ воспринимают любого американца как небожителя (даже Симоньян). Карлсон это наверняка заметил и, не исключено, в будущем может использовать против нас.- верно сказано, СМИ ведут себя как дикие, стыдобище
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