Глава МИД Никарагуа заявил о выходе республики из Совета по правам человека ООН

В результате неуважения суверенитета и ангажированного подхода со стороны управления верховного комиссара ООН по правам человека Никарагуа выходит из Совета по правам человека (СПЧ) всемирной организации.
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