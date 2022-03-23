Байден поручил усилить кибербезопасность США из-за российских хакеров

Глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден поручил губернаторам всех 50 штатов и мэру Колумбии усилить кибербезопасность компьютерных систем и объектов критически важной инфраструктуры на фоне «потенциальных хакерских угроз со стороны России».