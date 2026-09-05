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Дочь Успенской Татьяна Плаксина собралась замуж за студента 22 лет

Дочь Успенской Татьяна Плаксина собралась замуж за студента 22 лет

Единственная дочь певицы Любови Успенской, 36-летняя Татьяна Плаксина, обручилась с 22-летним искусствоведом Артемом Москвиным.

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