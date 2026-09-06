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ТАСС

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VINnews: в Майами грузовой Boeing 767 выкатился за пределы ВПП

VINnews: в Майами грузовой Boeing 767 выкатился за пределы ВПП

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Грузовой самолет Boeing 767, который приступал к выполнению рейса для компании Amazon Prime Air, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Майами (штат Флорида).

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