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Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләренә машина йөртү таныклыгын Макс аша күрсәтергә була

8 сентябрьдән Россиядә автоинспекторларга Макс мессенджерында QR-код ярдәмендә машина йөртү таныклыкларын һәм транспорт чарасын теркәү турындагы таныклыкны күрсәтергә мөмкин.

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