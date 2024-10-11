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На Шумшу откроют музей в честь Курильской десантной операции

На Шумшу откроют музей в честь Курильской десантной операции

Музей в честь героев Курильской десантной операции появится на острове Шумшу. Благодаря подвигу советских войск в августе 1945 года удалось взять под полный контроль Курилы, которые затем вошли в состав Советского Союза.

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