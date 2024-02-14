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Россиян предупредили об уловках мошенников на сайтах знакомств

Россиян предупредили об уловках мошенников на сайтах знакомств

Мошенники могут вытаскивать на сайтах знакомств деньги и личные данные россиян. Об этом в среду, 14 февраля, рассказал агентству «Прайм» эксперт по информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Виталий Фомин.

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