Европейский Суд обязал Россию создать закон, чтобы могли жениться не только мужчина и женщина. Что мы на это ответили

Позитив для оптимистовПолитикаЕвропейский Суд обязал Россию создать закон, чтобы могли жениться не только мужчина и женщина. Что мы на это ответили Три Российские однополые пары пытались жениться, но им отказали. Жалобы были поданы в 2010 и 2014 году.Вернуться к статье192НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейИнтересно, а по какому праву гейропейский суд обязывает Россию создать гейские законы ?Элина МорозоваОй,Сережа! Секйчас местные либерасты объявят тебя агрессором, путинской подстилкой и жертвой Стокгольмского синдрома в одном флаконе)))) ЕСПЧ очень любопытная организация, чем дальше, тем КУ КУ громче)))Natalyпоправки в Конституцию РФ изучила, прежде чем за них проголосовала? ну, и о чем статья 79? Очём она понимаете с Сереженькой или вам пофиг веники о чём лишь бы гнуть своё мы красавчиГИ в белом пальто, а все вокруг по уши в дерьме сидят.))))так вот для особо умных напоминаю, что приоритет законодательства РФ над международным законотворчеством закреплен в Конституции. О каких таких ЕСПЧ идет речь?Если Сергею , как иностранцу, простительно невежество, то Элине- россиянке должно бы быть и как то и стыдновато.NatalyКакая сила нас так сильно тянет в сторону «быть как все» – не выделяйся( не отделяться от коллективчика)))))?конформность - это вообще-то инстинкт, свойственный высокоорганизованным общественным животным. Сюрприз в том, что нонконформизм для определённого процента особей опять-таки инстинктивен. Таким образом популяция достигает баланса между эффективным поведением, которое уже однажды сработало, и новым поведением, которое может оказаться ещё лучше. Как и любую инстинктивную реакцию, конформизм нельзя выключить совсем, но можно перенаправить (например, сверять поведение с какой-то конкретной группой, чьи нормы вас устраивают, а не с обществом в целом, в котором может даже и не быть единой нормы) или оттормозить. В общем, давление общества есть в нашей жизни всегда, и с ним ничего не поделаешь, потому что оно прежде всего изнутри. Но зная этот факт, можно добиться большей свободы, чем не зная.СергейВидишь, Эля, меня простили, а тебе под дверь накакуняли ))) Тебе должно быть стыдно, что Гейропа лезет во внутреннюю политику чужой страны, и с помощью шантажа и манипуляций навязывает свои законы.Элина МорозоваНе , Наташ, не волнуйся. Как все не будеМ. Не попремся за всей Европой в пропасть...Элина МорозоваСейчас разрыдаюсь)))СергейНее, пусть Гейропа рыдает )) ------------------------ https://www.youtube.com/watch?v=OfDUh3u9wfcNatalyПрименительно к России ЕСПЧ рассматривает жалобы на нарушение прав, свобод и других гарантий, которые предусмотрены Конвенцией и протоколами к ней: право на жизнь; запрещение пыток; запрещение рабства и принудительного труда; право на свободу и личную неприкосновенность; право на справедливое судебное разбирательство; наказание исключительно на основании закона; право на уважение частной и семейной жизни; свобода мысли, совести и религии; свобода выражения мнения; свобода собраний и объединений; право на вступление в брак; право на эффективное средство правовой защиты; запрещение дискриминации; защита собственности; право на образование; право на свободные выборы; запрещение лишения свободы за долги; свобода передвижения; запрещение высылки граждан; запрещение коллективной высылки иностранцев; процедурные гарантии в случае высылки иностранцев; право на апелляцию по уголовным делам; компенсация в случае судебной ошибки; право не привлекаться к суду или повторному наказанию; равноправие супругов. Также ряд протоколов Россией не ратифицирован. Среди них, предусматривающие отмену смертной казни и общее запрещение дискриминации.Большинство экспертов сходятся на том, что постановления ЕСПЧ благотворно сказываются на степени защиты прав и свобод граждан, а также обеспечивают приведение российской правовой системы и судебной практики в соответствие со стандартами Конвенции. Признание юрисдикции ЕСПЧ является неотъемлемым условием членства в Совете Европы. Совет Европы – одна из старейших и самых авторитетных международных организаций, объединяющих государства, разделяющие европейские ценности и взявших на себя обязательства соблюдать права, которые были зафиксированы еще во Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Таким образом, участие в ЕСПЧ, по его мнению, практически такой же атрибут, как членство в ООН. Исключение или выход России из него будет означать добровольное изгнание из сферы международных отношений на территории Европы.Членство в ЕСПЧ позволяет привести судебную практику и законодательство страны-участника в соответствие с международными стандартами соблюдения законности и правопорядка. Иначе говоря – что-то вроде инструмента апгрейда национальной правовой системы. Он не заменяет ее ни в коем случае, не встраивается туда, но позволяет проверять ту практику, которая складывается в стране на соответствия критериям, которые являются общепринятыми в демократическом обществе. ЕСПЧ дает возможность смотреться в зеркало. Вам показалось, что вы все причесали и все сделали великолепно, но, посмотревшись в зеркало, вы можете увидеть, где у вас что торчит. Это не заменит расческу или бритву, но в то же время позволяет следить за тем, в каком виде вы находитесь".значимость ЕСПЧ как межгосударственного суда высока, так как он обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан в случае, когда решения государства, а именно одной из ветвей власти – судебной, нарушают принципы Конвенции.Нередки случаи, когда для граждан, которые сталкиваются с проблемой вынесения несправедливых решений национальных судов, обусловленных административным ресурсом, единственным вариантом защиты своих интересов является обращение в г. Страсбург [там располагается ЕСПЧ. – Ред.]. Важным является также и то, что признание ЕСПЧ нарушения Россией положений Конвенции, служит основанием для пересмотра конкретного дела по вновь открывшимся обстоятельствам.Элина МорозоваЯ уже обратила внимание как они рассматривают беспредел, творящийся на Донбасе. Так, что не надо мне мозги пудрить о характере их деятельности....Nataly"""""Европейский Суд обязал Россию создать закон, чтобы могли жениться не только мужчина и женщина."""" прекрати публиковать отковенную юредически безграмотную чушь и абсурд, такие глупые и откровенно бездарные пропагандонства, считаю просто не уважением и плевком в лицо пользователям твоего сайта. ты действительно считаешь, что здесь одни дураки собрались с образованием ПТУ совка и уровнем мозгового развития имфузории туфельки?Элина МорозоваЭто не я, это ЕСПЧ так оригинально выпендрился. А я наслаждаюсь зрелищем этой дури))) Вон на Украине канабис засевать собираются...Зайцев Виктор Зайцев ВикторСлышь, п-х-хадруга! Тебе конкретный пример привели по поводу "соблюдения прав человека" о которых ты так восторжено чирикаешь НА ДОНБАССЕ! Там между прочим фашистская и нацистская сволота из УКРЕТИНЫ ДЕТЕЙ УБИВАЕТ! Ну и где твоё ёб...грёбанное ЕСПЧ?Отчего они не делают предписание всё этой укронацистской клоунаде по соблюдению хотя бы правил войны? Их больше заботит право каких то ублюдков пидарасов в России, на заключение, прости меня Господи с понтом, брака! Пусть хоть затрахают друг друга. Какого хера эти уроды обратились в эту КЛОАКУ? Их вроде никто не притесняет в принципе. Ну, а про получение "корочки" на семью....Живёшь в стране изволь исполнять её законы. Не нравится, берёшь свои засранные трусы и мотай туда, где такие же как ты извращенцы. Дело даже не Законах России. Ты хотя бы мельком СВЯТОЕ ПИСАНИЕ смотрела? И не только христианства. Ни одна религия мира такого бардака НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ! Так что не надо брать этих двух уродов под "крылышко". Судя по всему они сами способны на собственную защиту. А что до этих сортиров: Совета Гейжопы и ЕСПЧ... Я в общем-то даже не славянин и не гражданин России, но моё доказательное убеждение НЕ ХЕР ДЕЛАТЬ В НИХ РОССИИ. Дружить, иметь рабочие и прочие контакты...Это можно. Но снабжать их бабками? Да ещё выслушивать оскорбления и унижаться? Может быть хватит жить в ХИМЕРАХ? Тридцать лет вашему либерпидарастическому и дерьмократическому бардаку. Пора бы поумнеть? Даже природа намекает. И не только России.Зайцев Виктор Зайцев ВикторЗайцев Виктор Зайцев ВикторМИХАИЛФЕДОР Два человека" Эта уже проблема была на земле!! Где сейчас МЁРТВОЕ МОРЕ были два больших города. Когда ВОШЁЛ ИИСУС в этот город. ОН увидел страшные проблемы с людьми. Женщины-мужчины Занимались развратом. МУЖЧИНЫ С МУЖЧИНАМИ! ЖЕНЩИНЫ С ЖЕНЩИНАМИ. ДАЖЕ занимались и с животными. (ВОТ ЕГО СЛОВА!! Я УНИЧТОЖУ ЭТОТ ГОРОД!! Я ЗАЛЬЮ ЕГО ВОДОЙ!! НО ЕСЛИ НЕ ПОДУМАЮТ ПРО ЭТО ЛЮДИ!! Я УНИЧТОЖУ ИХ НЕ ВОДОЙ !А ОГНЁМ!! ЭТИ СЛОВА ЕСТЬ В БИБЛИИ В СТАРОМ ЗОВЕТЕ!! ) ВОТ К ЧЕМУ МЫ ПРИШЛИ!! У ЭТИХ ЛЮДЕЙ БОЛЬНАЯ ПСИХИКА!! ИХ НУЖНО ЛЕЧИТЬ!! А ТО ЧТО АМЕРИКА ПРИШЛА К ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ! ЭТО ЕЁ ПРОБЛЕМА!! А ПРЕДСКАЗАНИЕ ИИСУСА НЕ ТОЛЬКО ЭТО НО И ВСЕ! ОНИ УЖЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ!! РОССИЯ!!! СДЕЛАЙТЕ ВСЁ!! НО ЧТО БЫ В НАШИХ СТРАНАХ ЭТОГО С А Т О Н И З М АМИХАИЛФЕДОР Два человекаНЕ БЫЛО ВО ВЕКИ ВЕКОВ!! ЧТО БЫ НАШИ ЛЮДИ ЖИЛИ ДУШОЙ С БОГОМ В В ИХ СЕРДЦАХ ВСЕГДА БЫЛА ДУША!! А ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!!МИХАИЛФЕДОР Два человекаВОТ ПОЧЕМУ МЁРТВОЕ МОРЕ СОЛЁНОЕ!!! СЛЁЗЫ И БОЛЬ !!ирина Северова северова (гуляева)закусывайте . Вдвоем.Комментировать
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