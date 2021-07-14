Позитив для оптимистов

2 619 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolai Baranixin
    Ничего-ничего, скоро они вернутся к своим корням - будут проводить праздники Маиса, Праздник Великой Жратвы,исполнять...Государство побед...
  • Элина Морозова
    Да. Это точно..Отшила инвалида
  • ГусЕна
    И еще они очень злые.Отшила инвалида

Европейский Суд обязал Россию создать закон, чтобы могли жениться не только мужчина и женщина. Что мы на это ответили

Европейский Суд обязал Россию создать закон, чтобы могли жениться не только мужчина и женщина. Что мы на это ответили

Три Российские однополые пары пытались жениться, но им отказали. Жалобы были поданы в 2010 и 2014 году.

Вернуться к статье
192
Обсудить
Сергей
Интересно, а по какому праву гейропейский суд обязывает Россию создать гейские законы ?
Элина Морозова
Ой,Сережа! Секйчас местные либерасты объявят тебя агрессором, путинской подстилкой и жертвой Стокгольмского синдрома в одном флаконе)))) ЕСПЧ очень любопытная организация, чем дальше, тем КУ КУ громче)))
Nataly
поправки в Конституцию РФ изучила, прежде чем за них проголосовала? ну, и о чем статья 79? Очём она понимаете с Сереженькой или вам пофиг веники о чём лишь бы гнуть своё мы красавчиГИ в белом пальто, а все вокруг по уши в дерьме сидят.))))так вот для особо умных напоминаю, что приоритет законодательства РФ над международным законотворчеством закреплен в Конституции. О каких таких ЕСПЧ идет речь?Если Сергею , как иностранцу, простительно невежество, то Элине- россиянке должно бы быть и как то и стыдновато.
Nataly
Какая сила нас так сильно тянет в сторону «быть как все» – не выделяйся( не отделяться от коллективчика)))))?конформность - это вообще-то инстинкт, свойственный высокоорганизованным общественным животным. Сюрприз в том, что нонконформизм для определённого процента особей опять-таки инстинктивен. Таким образом популяция достигает баланса между эффективным поведением, которое уже однажды сработало, и новым поведением, которое может оказаться ещё лучше. Как и любую инстинктивную реакцию, конформизм нельзя выключить совсем, но можно перенаправить (например, сверять поведение с какой-то конкретной группой, чьи нормы вас устраивают, а не с обществом в целом, в котором может даже и не быть единой нормы) или оттормозить. В общем, давление общества есть в нашей жизни всегда, и с ним ничего не поделаешь, потому что оно прежде всего изнутри. Но зная этот факт, можно добиться большей свободы, чем не зная.
Сергей
Видишь, Эля, меня простили, а тебе под дверь накакуняли ))) Тебе должно быть стыдно, что Гейропа лезет во внутреннюю политику чужой страны, и с помощью шантажа и манипуляций навязывает свои законы.
Элина Морозова
Не , Наташ, не волнуйся. Как все не будеМ. Не попремся за всей Европой в пропасть...
Элина Морозова
Сейчас разрыдаюсь)))
Сергей
Нее, пусть Гейропа рыдает )) ------------------------ https://www.youtube.com/watch?v=OfDUh3u9wfc
Nataly
Применительно к России ЕСПЧ рассматривает жалобы на нарушение прав, свобод и других гарантий, которые предусмотрены Конвенцией и протоколами к ней: право на жизнь; запрещение пыток; запрещение рабства и принудительного труда; право на свободу и личную неприкосновенность; право на справедливое судебное разбирательство; наказание исключительно на основании закона; право на уважение частной и семейной жизни; свобода мысли, совести и религии; свобода выражения мнения; свобода собраний и объединений; право на вступление в брак; право на эффективное средство правовой защиты; запрещение дискриминации; защита собственности; право на образование; право на свободные выборы; запрещение лишения свободы за долги; свобода передвижения; запрещение высылки граждан; запрещение коллективной высылки иностранцев; процедурные гарантии в случае высылки иностранцев; право на апелляцию по уголовным делам; компенсация в случае судебной ошибки; право не привлекаться к суду или повторному наказанию; равноправие супругов. Также ряд протоколов Россией не ратифицирован. Среди них, предусматривающие отмену смертной казни и общее запрещение дискриминации.Большинство экспертов сходятся на том, что постановления ЕСПЧ благотворно сказываются на степени защиты прав и свобод граждан, а также обеспечивают приведение российской правовой системы и судебной практики в соответствие со стандартами Конвенции. Признание юрисдикции ЕСПЧ является неотъемлемым условием членства в Совете Европы. Совет Европы – одна из старейших и самых авторитетных международных организаций, объединяющих государства, разделяющие европейские ценности и взявших на себя обязательства соблюдать права, которые были зафиксированы еще во Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Таким образом, участие в ЕСПЧ, по его мнению, практически такой же атрибут, как членство в ООН. Исключение или выход России из него будет означать добровольное изгнание из сферы международных отношений на территории Европы.Членство в ЕСПЧ позволяет привести судебную практику и законодательство страны-участника в соответствие с международными стандартами соблюдения законности и правопорядка. Иначе говоря – что-то вроде инструмента апгрейда национальной правовой системы. Он не заменяет ее ни в коем случае, не встраивается туда, но позволяет проверять ту практику, которая складывается в стране на соответствия критериям, которые являются общепринятыми в демократическом обществе. ЕСПЧ дает возможность смотреться в зеркало. Вам показалось, что вы все причесали и все сделали великолепно, но, посмотревшись в зеркало, вы можете увидеть, где у вас что торчит. Это не заменит расческу или бритву, но в то же время позволяет следить за тем, в каком виде вы находитесь".значимость ЕСПЧ как межгосударственного суда высока, так как он обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан в случае, когда решения государства, а именно одной из ветвей власти – судебной, нарушают принципы Конвенции.Нередки случаи, когда для граждан, которые сталкиваются с проблемой вынесения несправедливых решений национальных судов, обусловленных административным ресурсом, единственным вариантом защиты своих интересов является обращение в г. Страсбург [там располагается ЕСПЧ. – Ред.]. Важным является также и то, что признание ЕСПЧ нарушения Россией положений Конвенции, служит основанием для пересмотра конкретного дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Элина Морозова
Я уже обратила внимание как они рассматривают беспредел, творящийся на Донбасе. Так, что не надо мне мозги пудрить о характере их деятельности....
Nataly
"""""Европейский Суд обязал Россию создать закон, чтобы могли жениться не только мужчина и женщина."""" прекрати публиковать отковенную юредически безграмотную чушь и абсурд, такие глупые и откровенно бездарные пропагандонства, считаю просто не уважением и плевком в лицо пользователям твоего сайта. ты действительно считаешь, что здесь одни дураки собрались с образованием ПТУ совка и уровнем мозгового развития имфузории туфельки?
Элина Морозова
Это не я, это ЕСПЧ так оригинально выпендрился. А я наслаждаюсь зрелищем этой дури))) Вон на Украине канабис засевать собираются...
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Слышь, п-х-хадруга! Тебе конкретный пример привели по поводу "соблюдения прав человека" о которых ты так восторжено чирикаешь НА ДОНБАССЕ! Там между прочим фашистская и нацистская сволота из УКРЕТИНЫ ДЕТЕЙ УБИВАЕТ! Ну и где твоё ёб...грёбанное ЕСПЧ?Отчего они не делают предписание всё этой укронацистской клоунаде по соблюдению хотя бы правил войны? Их больше заботит право каких то ублюдков пидарасов в России, на заключение, прости меня Господи с понтом, брака! Пусть хоть затрахают друг друга. Какого хера эти уроды обратились в эту КЛОАКУ? Их вроде никто не притесняет в принципе. Ну, а про получение "корочки" на семью....Живёшь в стране изволь исполнять её законы. Не нравится, берёшь свои засранные трусы и мотай туда, где такие же как ты извращенцы. Дело даже не Законах России. Ты хотя бы мельком СВЯТОЕ ПИСАНИЕ смотрела? И не только христианства. Ни одна религия мира такого бардака НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ! Так что не надо брать этих двух уродов под "крылышко". Судя по всему они сами способны на собственную защиту. А что до этих сортиров: Совета Гейжопы и ЕСПЧ... Я в общем-то даже не славянин и не гражданин России, но моё доказательное убеждение НЕ ХЕР ДЕЛАТЬ В НИХ РОССИИ. Дружить, иметь рабочие и прочие контакты...Это можно. Но снабжать их бабками? Да ещё выслушивать оскорбления и унижаться? Может быть хватит жить в ХИМЕРАХ? Тридцать лет вашему либерпидарастическому и дерьмократическому бардаку. Пора бы поумнеть? Даже природа намекает. И не только России.
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
МИХАИЛФЕДОР Два человека
" Эта уже проблема была на земле!! Где сейчас МЁРТВОЕ МОРЕ были два больших города. Когда ВОШЁЛ ИИСУС в этот город. ОН увидел страшные проблемы с людьми. Женщины-мужчины Занимались развратом. МУЖЧИНЫ С МУЖЧИНАМИ! ЖЕНЩИНЫ С ЖЕНЩИНАМИ. ДАЖЕ занимались и с животными. (ВОТ ЕГО СЛОВА!! Я УНИЧТОЖУ ЭТОТ ГОРОД!! Я ЗАЛЬЮ ЕГО ВОДОЙ!! НО ЕСЛИ НЕ ПОДУМАЮТ ПРО ЭТО ЛЮДИ!! Я УНИЧТОЖУ ИХ НЕ ВОДОЙ !А ОГНЁМ!! ЭТИ СЛОВА ЕСТЬ В БИБЛИИ В СТАРОМ ЗОВЕТЕ!! ) ВОТ К ЧЕМУ МЫ ПРИШЛИ!! У ЭТИХ ЛЮДЕЙ БОЛЬНАЯ ПСИХИКА!! ИХ НУЖНО ЛЕЧИТЬ!! А ТО ЧТО АМЕРИКА ПРИШЛА К ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ! ЭТО ЕЁ ПРОБЛЕМА!! А ПРЕДСКАЗАНИЕ ИИСУСА НЕ ТОЛЬКО ЭТО НО И ВСЕ! ОНИ УЖЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ!! РОССИЯ!!! СДЕЛАЙТЕ ВСЁ!! НО ЧТО БЫ В НАШИХ СТРАНАХ ЭТОГО С А Т О Н И З М А
МИХАИЛФЕДОР Два человека
НЕ БЫЛО ВО ВЕКИ ВЕКОВ!! ЧТО БЫ НАШИ ЛЮДИ ЖИЛИ ДУШОЙ С БОГОМ В В ИХ СЕРДЦАХ ВСЕГДА БЫЛА ДУША!! А ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!!
МИХАИЛФЕДОР Два человека
ВОТ ПОЧЕМУ МЁРТВОЕ МОРЕ СОЛЁНОЕ!!! СЛЁЗЫ И БОЛЬ !!
ирина Северова северова (гуляева)
закусывайте . Вдвоем.

Картина дня

наверх