Вязальщики в России стали зарабатывать 85 тысяч рублей за сезон

По итогам летнего сезона 2026 года вязальщики в среднем зарабатывали 85 тысяч рублей, а распиловщики — свыше 91 тысячи рублей.
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