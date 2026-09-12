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Царьград

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Вязальщики в России стали зарабатывать 85 тысяч рублей за сезон

Вязальщики в России стали зарабатывать 85 тысяч рублей за сезон

По итогам летнего сезона 2026 года вязальщики в среднем зарабатывали 85 тысяч рублей, а распиловщики — свыше 91 тысячи рублей.

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