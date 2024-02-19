ГИБДД предупредила водителей Рязани об осторожности на скользких дорогах

В числе факторов, которые могут повысить риски дорожно-транспортных происшествий - гололедица. Дороги останутся скользкими на протяжении не только понедельника, но и, судя по прогнозу, нескольких ближайших дней.
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