Neuralink успешно установила мозговой имплант второму пациенту

Компания Neuralink успешно провела имплантацию чипа в мозг второго пациента, сообщили в компании. Этот чип предназначен для того, чтобы парализованные люди могли управлять цифровыми устройствами только с помощью мыслей, пишет Reuters со ссылкой на владельца стартапа Илона Маска.