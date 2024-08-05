Neuralink успешно установила мозговой имплант второму пациенту

Компания Neuralink успешно провела имплантацию чипа в мозг второго пациента, сообщили в компании. Этот чип предназначен для того, чтобы парализованные люди могли управлять цифровыми устройствами только с помощью мыслей, пишет Reuters со ссылкой на владельца стартапа Илона Маска.
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