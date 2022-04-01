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Корелла

Корелла

Попугай корелла небольшой и дружелюбный – одни из лучших питомцев для любителей птиц. Они очень умные и спокойные, при этом с ними приятно возиться, и они привязываются к людям, к тому же могут прожить довольно долго, в идеальных условиях до 25 лет.

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