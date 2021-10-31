Вечерняя Москва

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Эксперт рассказал, как не потерять деньги из-за онлайн-покупок

Эксперт рассказал, как не потерять деньги из-за онлайн-покупок

Не все приложения для онлайн-покупки через телефон могут оказаться настоящими. Несмотря на удобство заказа через специальное приложение, а не через сайт, многие могут наткнуться на подделку и подвергнуть себя и свои денежные средства большому риску.

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