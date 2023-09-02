Астролог рассказала, какие 4 знака зодиака будут самыми удачливыми в сентябре

До 22 сентября Меркурий будет находиться в ретроградном состоянии, что часто связывают с неудачами. Однако несмотря на хаос, окружающий это событие, астролог Челси Джексон считает, что в этом месяце больше всего повезет четырем знакам зодиака.
До 22 сентября Меркурий будет находиться в ретроградном состоянии, что часто связывают с неудачами. Однако несмотря на хаос, окружающий это событие, астролог Челси Джексон считает, что в этом месяце больше всего повезет четырем знакам зодиака.
Свежие комментарии