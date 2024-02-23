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Байден: у Украины заканчиваются снаряды, ей нужны дополнительные поставки из США

Байден: у Украины заканчиваются снаряды, ей нужны дополнительные поставки из США

У киевской стороны подходят к концу снаряды, ей нужны дополнительные поставки из Соединенных Штатов. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил американский президент Джо Байден.

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