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Царьград

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Скончался председатель Первомайского районного суда в Ростове-на-Дону. Что известно

Скончался председатель Первомайского районного суда в Ростове-на-Дону. Что известно

До этого в самом здании ведомства произошло подтопление архива – намокли десятки дел.В Ростове-на-Дону 25 февраля в возрасте 45 лет скончался председатель Первомайского районного суда города Александр Горобец.

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