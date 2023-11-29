СМИ: сотрудники ЦРУ десятилетиями занимались поисками НЛО по миру

НЛО / © Daily Mail Как утверждают анонимные источники британского СМИ, Управление глобального доступа (OGA) — подразделение Управления науки и технологий ЦРУ — с 2003 года играет центральную роль в организации поисков НЛО.
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