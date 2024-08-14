Лариса Долина стала жертвой мошенничества на сумму 150 миллионов рублей

Российская певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенничества. Мошенники, предположительно находящиеся на территории Украины, похитили у нее крупную сумму денег после того, как проникли в ее дом под предлогом покупки квартиры.
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