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Лариса Долина стала жертвой мошенничества на сумму 150 миллионов рублей

Лариса Долина стала жертвой мошенничества на сумму 150 миллионов рублей

Российская певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенничества. Мошенники, предположительно находящиеся на территории Украины, похитили у нее крупную сумму денег после того, как проникли в ее дом под предлогом покупки квартиры.

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