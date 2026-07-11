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МВФ разблокировал 443 млн долларов для Танзании на фоне сильного роста ВВП

МВФ разблокировал 443 млн долларов для Танзании на фоне сильного роста ВВП

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) успешно завершил шестой и седьмой обзоры в рамках механизма расширенного кредитования (ECF), а также третий и четвертый обзоры в рамках программы финансирования устойчивости (RSF) для Танзании.

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