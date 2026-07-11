МВФ разблокировал 443 млн долларов для Танзании на фоне сильного роста ВВП

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) успешно завершил шестой и седьмой обзоры в рамках механизма расширенного кредитования (ECF), а также третий и четвертый обзоры в рамках программы финансирования устойчивости (RSF) для Танзании.
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