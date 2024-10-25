Forbes: 31% молодых россиян предпочитают «тихий отпуск» официальному

Согласно данным исследования, проведенного кадровой компанией UTEAM и сервисом бронирования жилья «Островок», почти треть (31%) молодых россиян предпочитают «тихий отпуск», отправляясь в поездки без предупреждения работодателя.
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