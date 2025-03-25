Сверхдолгожитель.Эх, хорошо было бы родиться в Абхазии и жить 100 лет! Неплохо также быть уроженцем Страны восходящего солнца, потому что японцы тоже ничего себе живут: Восемьдесят лет считается чуть ли не юношеским возрастом.
А вы хотите долго жить?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Когда 90-летнего Антона Рубинштейна один репортёр встретил в Париже," Антон Григорьевич Рубинштейн 28.11.1829 - умер 20.11.1894 Какие 90 лет?
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16 час.
Владимир Алтайцев
Местечко Вилькабамба всемирно известно тем, что здесь коренные жители живут до 130 лет. " Это написал французский писака, но нет этому ни одного документального подтверждения, всё записано со слов самих жителей. И опять враньё Исследование учёных из США доказало, что там в этой долине нет НИ ОДНОГО жителя старше 100 лет.Самому старому человеку было 96 лет - одному на всю долину.
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16 час.
МГ
Малик Гумеров
Мельчает и шагает в утопию сегодняшняя цивилизация = под музыку паразитических систем мироустройства ! Петр 1 уничтожал 200-летних старцев на Руси , Николай II награждал 120 летних ветеранов Наполеоновских войн ...... и т.д.. Сегодня люди живут в 2 раза короче и их мозг усох на 10-15 % - тупеют !
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14 час.
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