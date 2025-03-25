Моя семья. Счас...
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А вы хотите долго жить?

А вы хотите долго жить?

  Сверхдолгожитель.Эх, хорошо было бы родиться в Абхазии и жить 100 лет! Неплохо также быть уроженцем Страны восходящего солнца, потому что японцы тоже ничего себе живут: Восемьдесят лет считается чуть ли не юношеским возрастом.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Когда 90-летнего Антона Рубинштейна один репортёр встретил в Париже,&quot;  Антон Григорьевич  Рубинштейн 28.11.1829 -  умер  20.11.1894   Какие  90 лет?
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16 час.
Владимир Алтайцев
Местечко Вилькабамба всемирно известно тем, что здесь коренные жители живут до 130 лет. &quot;  Это написал французский  писака, но  нет этому  ни одного документального подтверждения, всё  записано  со  слов  самих жителей. И опять враньё  Исследование  учёных из  США  доказало, что  там в этой  долине нет НИ  ОДНОГО жителя  старше  100 лет.Самому старому  человеку  было  96  лет - одному  на всю долину.
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16 час.
МГ
Малик Гумеров
Мельчает  и шагает в утопию   сегодняшняя цивилизация = под музыку  паразитических систем мироустройства !                                     Петр 1  уничтожал  200-летних старцев на Руси ,  Николай II награждал   120 летних ветеранов Наполеоновских войн ...... и т.д..        Сегодня люди живут в 2 раза  короче  и  их  мозг  усох на 10-15 % - тупеют !
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14 час.
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