А вы хотите долго жить?

Владимир Алтайцев

Местечко Вилькабамба всемирно известно тем, что здесь коренные жители живут до 130 лет. " Это написал французский писака, но нет этому ни одного документального подтверждения, всё записано со слов самих жителей. И опять враньё Исследование учёных из США доказало, что там в этой долине нет НИ ОДНОГО жителя старше 100 лет.Самому старому человеку было 96 лет - одному на всю долину.