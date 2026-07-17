Новые перестановки на Банковой: Зеленский снимает Умерова с поста главы СНБО Новые перестановки в окружении Зеленского, «нелегитимный» убирает с .
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Новые перестановки на Банковой: Зеленский снимает Умерова с поста главы СНБО Новые перестановки в окружении Зеленского, «нелегитимный» убирает с .
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