«Прыжки и бег, всё за свой счёт»

Люди готовятся, надеются на победу и хотят испытать себя. А годы идут и это их выбор. Как тут их осуждать. Думаю БРИКС пора заняться вопросом проведения альтернативных ОИ. Как только они пройдут то МОК залебнётся от горя и будет исходить на нет!

Борис Воробьев

Наконец-то мы услышали то, что необходимо было сделать еще 5 лет и более назад. А ведь в те времена основным было мнением всех (!) прямо противоположно сегодняшним. Вот это-то и явилось тем разрушающим фактором сознания многих спортсменов, а тем более и чиновников от спорта, которое довлеет и сегодня, хотя времена и нравы, увы, коренным образом поменялись. Недаром в народе говорят - "держи нос по ветру"!