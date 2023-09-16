Наконец стало проясняться то, как для России будут выглядеть предстоящие Олимпийские игры которые пройдут во Франции в 2024.
«Прыжки и бег, всё за свой счёт»
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Люди готовятся, надеются на победу и хотят испытать себя. А годы идут и это их выбор. Как тут их осуждать. Думаю БРИКС пора заняться вопросом проведения альтернативных ОИ. Как только они пройдут то МОК залебнётся от горя и будет исходить на нет!
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8 час.
Александр Салтановский
Я вас хочу разочаровать, он там (в гробу) даже виртуально не шелохнулся!
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7 час.
Борис Воробьев
Наконец-то мы услышали то, что необходимо было сделать еще 5 лет и более назад. А ведь в те времена основным было мнением всех (!) прямо противоположно сегодняшним. Вот это-то и явилось тем разрушающим фактором сознания многих спортсменов, а тем более и чиновников от спорта, которое довлеет и сегодня, хотя времена и нравы, увы, коренным образом поменялись. Недаром в народе говорят - "держи нос по ветру"!
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6 час.
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