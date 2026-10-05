В Оренбуржье появится модульный бассейн за 321 миллион рублей

Когда я впервые увидела новость о том, что в Оренбургской области готовятся к масштабному строительству модульного бассейна, первое, что пришло в голову — наконец-то в регионе всерьёз задумались о доступной спортивной инфраструктуре.
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