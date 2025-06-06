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Парламентская газета

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Матвиенко: Россия рада возобновлению политического диалога с Арменией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном 6 июня поблагодарила его за возобновление политического диалога на парламентском уровне.

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