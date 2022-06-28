Президент Джо Байден ЗМІ: Байден оголосить про продовження військової присутності США в Польщі Про це повідомив телеканал NBC з посиланням на свої джерела Президент Байден планує оголосити про продовження присутності американських військ у Польщі, а також про зміни у розгортанні озброєних сил у кількох країнах Балтії, які були розміщені там перед вторгненням Росії до […] Сообщение ЗМІ: Байден оголосить про продовження військової присутності США у Польщі появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.