Размер и правила предоставления субсидий и компенсаций с 1 января 2024 года, что нужно знать пользователям Ирэн ОрлонскаяВедущий юрист «Европейской юридической службы» Евгений Корнеев предупредил о грядущих изменениях в предоставлении субсидий и компенсаций на оплату услуг ЖКХ.
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