Размер и правила предоставления субсидий и компенсаций с 1 января 2024 года, что нужно знать пользователям Ирэн ОрлонскаяВедущий юрист «Европейской юридической службы» Евгений Корнеев предупредил о грядущих изменениях в предоставлении субсидий и компенсаций на оплату услуг ЖКХ.