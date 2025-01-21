«Звезды говорят с Ириной Добрецовой» — премьера на телеканале «Доктор»

На телеканале «Доктор» 21 января состоится премьера программы «Звезды говорят с Ириной Добрецовой». Каждый вторник в 19:50 звезды шоу-бизнеса, культуры и спорта в гостях у Ирины Добрецовой делятся своими полезными привычками и личными историями успеха.