«Звезды говорят с Ириной Добрецовой» — премьера на телеканале «Доктор»

На телеканале «Доктор» 21 января состоится премьера программы «Звезды говорят с Ириной Добрецовой». Каждый вторник в 19:50 звезды шоу-бизнеса, культуры и спорта в гостях у Ирины Добрецовой делятся своими полезными привычками и личными историями успеха.
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