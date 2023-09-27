Тяжелые времена: гонорары Галкина упали, а Пугачева сидит без работы

Интерес к юмористу, критиковавшему проведение СВО, за рубежом угасает, заявил промоутер Сергей ЛавровЮморист и шоумен Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом), покинувший Россию после начала проведения СВО на Украине, стал за рубежом значительно меньше зарабатывать.
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