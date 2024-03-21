Авиа, ж/д и автобусные билеты: приморцы активно пользуются сервисами онлайн-бронирования

С развитием внутреннего туризма в России становится популярным путешествовать самостоятельно. В этом есть немало «плюсов», и многие приморцы уже успели это оценить: только ты определяешь свой маршрут и можешь в любой момент внести в него коррективы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии