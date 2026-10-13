Приезжие потребовали в подмосковном посёлке разрешить им совершать намаз прямо на улице — местные в шоке

Это случилось в одном из посёлков Ленинского городского округа Московской области. Район ничем не выделялся: типовые пятиэтажки, узкие тротуары, остановка, возле которой всегда толпятся люди, и небольшой магазин «Продукты» у поворота — привычная точка притяжения для местных.
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Приезжие потребовали в подмосковном посёлке разрешить им совершать намаз прямо на улице....ну и как работают, якобы принятые Думой, законы в отношении противоправных действий мастурбеков? Всех этих любителей намаза должны в одночасье вынести пинками из России без права посещения нашей страны впредь. Сплошной пиздежь из этой Думы. Даже никакой реакции, ни одного депутата, всем и все по хую
Сатанисты! Дети шайтана!
Пока намаз провокационный, затем нападение на русских. Готовятся к открытой контрофонтации. Дальше будет еще хуже.
Воробьев развел бардак в области. Так он, его мэры и мэрухи любят плов, сдобренный хрустящими бумажками, что осло..юбы творят что хотят, а власти закрвают свои глазки. Или им так вести себя приказали Затулин, Хуснуллин, Васильев и пр лоббисты в Ду..е и правительстве?
Предложен какой то соглашательский способ, нам предлагают быть бессловесными терпилами, подстраиваться под чужие порядки, более того признавать их верховенство.....НЕ ВЕРНО! Правильный, справедливый, законный способ - депортация нарушителей наших порядков и устоев, немедленная депортация со всеми родственниками, очищение страны от запредельного количества мигрантов и членов их семей. Создавшееся положение есть конечно ошибка миграционной политики, ошибки жизненно необходимо исправлять.
Бедные мигранты попросили, а им отказали ...ДОЖИЛИ
почему они только у нас так рьяно молятся, власть не может это понять? Вы хоть раз видели, что бы в исламских странах на дороге намаз совершали или автобус для этого останавливали?
Другими словами, они вздумали молиться там, где буквально перед этим бегали и ссали коты и собаки?
А они точно Правоверные мусульмане?