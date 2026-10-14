Бесплатный футбол для детей Краснодара при поддержке Гринева

В Карасунском округе Краснодара прошла очередная бесплатная футбольная тренировка для детей, организованная при поддержке депутата ЗСК Станислава Гринева.
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