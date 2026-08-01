Говырин: работающие пенсионеры вправе взять дополнительный отпуск

Работающие пенсионеры в России имеют право на ряд льгот. Сюда входят оплачиваемые дни для диспансеризации, а также дополнительный отпуск и налоговые вычеты, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
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